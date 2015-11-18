Порошенко попередив, що військові готові відбити всі атаки агресора
11:44, 18 листопада 2015Політика
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Президент нагадав, що в разі переходу агресора до активних наступальних операцій, військові зможуть зупинити ворога.
Порошенко заявив про готовність української армії дати відсіч ворогу / Фото УНІАН
Україна зупинить агресора у разі його переходу до активних наступальних операцій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час науково-практичної конференції за результатами командно-штабного навчання з органами військового управління, військами Збройних сил України.
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«У випадку переходу агресора до активних наступальних операцій нам є чим дати агресору по зубам та зупинити ворога», - запевнив президент.
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