У Харківській міськраді почала працювати найбільша фракція "За Харків! За Відродження!"
12:07, 18 листопада 2015Політика
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«За Харків! За Відродження!» - так називатиметься фракція, до якої увійдуть обрані від партії «Відродження» до Харківської міської ради депутати.
«За Харків! За Відродження!» - за чисельністю найбільша фракція у Харківській міськраді
Головою фракції став перший заступник міського голови, депутат Харківської міськради Ігор Терехов.
Таке рішення було прийнято одноголосно на засіданні фракції.
«За Харків! За Відродження!» - за чисельністю найбільша фракція у Харківській міськраді - 57 з 84 депутатів загалом.
Також у середу, 18 листопада, провела своє перше засідання новообрана Харківська міська рада. На ньому Геннадій Кернес склав присягу мера Харкова. Після урочистої церемонії новообраний мер Харкова закликав депутатів цікавитися не політикою, а вирішенням реальних проблем харків’ян.
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