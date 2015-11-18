У Харківській міськраді почала працювати найбільша фракція "За Харків! За Відродження!"

12:07, 18 листопада 2015
Політика
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«За Харків! За Відродження!» - так називатиметься фракція, до якої увійдуть обрані від партії «Відродження» до Харківської міської ради депутати.

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Головою фракції став перший заступник міського голови, депутат Харківської міськради Ігор Терехов.

Таке рішення було прийнято одноголосно на засіданні фракції.

«За Харків! За Відродження!» - за чисельністю найбільша фракція у Харківській міськраді - 57 з 84 депутатів загалом.

Також у середу, 18 листопада, провела своє перше засідання новообрана Харківська міська рада. На ньому Геннадій Кернес склав присягу мера Харкова. Після урочистої церемонії новообраний мер Харкова закликав депутатів цікавитися не політикою, а вирішенням реальних проблем харків’ян. 

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