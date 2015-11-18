У Харківській міськраді почала працювати найбільша фракція "За Харків! За Відродження!"

Головою фракції став перший заступник міського голови, депутат Харківської міськради Ігор Терехов.

Таке рішення було прийнято одноголосно на засіданні фракції.

«За Харків! За Відродження!» - за чисельністю найбільша фракція у Харківській міськраді - 57 з 84 депутатів загалом.

Також у середу, 18 листопада, провела своє перше засідання новообрана Харківська міська рада. На ньому Геннадій Кернес склав присягу мера Харкова. Після урочистої церемонії новообраний мер Харкова закликав депутатів цікавитися не політикою, а вирішенням реальних проблем харків’ян.