Суд щодо Савченко дозволив запис допиту Плотницького, але заборонив переповідати його слова

Про це у своєму "Твіттері" написав адвокат Савченко Марк Фейгін.

"Обвинувачення виступило з клопотанням про заборону аудіозаписа, зв'язку з інтернетом і т. д. Посилаються на ст. 241 ч. 5 КПК. Почитайте", - написав він.

До цього він додав, що "якщо клопотання сторони обвинувачення про заборону фіксації учасникам буде задоволено, це буде означати закінчення законного процесу над Савченко".

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Через пару хвилин адвокат повідомив: "Звинуваченню відмовлено. Однак нас обмежують у оприлюдненні свідчень Плотницького".

За його словами, захист заборонили переповідати покази Плотницького.

"Заборонили дослівно переповідати!.. Зараз почнеться допит Плотницького. Розповідати про це заборонено", - прокоментував Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Фейгін заявляв, що до суду надійшла заява про те, що ватажок бойовиків "ЛНР" Плотницький готовий виступати в закритому режимі на засіданні суду по справі незаконно утримуваної в Росії Савченко.

Суд вирішив проводити допит Плотницький в закритому режимі. Після прийняття рішення, за словами Фейгіна, "публіку видалили з зали".