Суд у справі Савченко вирішив проводити допит Плотницького у закритому режимі

Про це у Twitter написав російський адвокат Марк Фейгін.

"Суд закрив засідання!", - заявив Фейгін.

Раніше він повідомив, що "суд пішов на 20 хвилин для винесення рішення з приводу закриття процесу для допиту Плотницького".

Читайте такожВатажок бойовиків "ЛНР" Плотницький хоче виступати на закритому засіданні суду у справі Савченко

У свою чергу інший адвокат Савченко Микола Полозов повідомив у Twitter, що "захист заявив відвід всій колегії суддів у справі Савченко".

Також він додав, що "Плотницький боїться просту українську жінку Надію Савченко. Це все, що потрібно знати про ватажка т. зв. ЛНР та інший набрід".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Фейгін заявляв, що до суду Донецька Ростовської області надійшла заява про те, що ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький готовий виступати в закритому режимі на засіданні суду у справі незаконно утримуваної в Росії Савченко.