СБУ заблокувала незаконний видобуток гіпсу біля Соледара (відео)

16:16, 18 листопада 2015
Політика
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Поблизу міста Соледар Донецької області Служба безпеки України спільно з поліцією викрила місцевих підприємців, які без відповідних дозволів та ліцензій організували незаконний видобуток корисних копалин в промислових масштабах.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, при виїзді з кар'єру, де добували гіпс, правоохоронці затримали чотири вантажівки з 24 тоннами "готової продукції".

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Також виявлен великогабаритні вантажівки, які чекали завантаження, і інша допоміжна техніка, яка використовувалася для незаконної підприємницької діяльності.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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