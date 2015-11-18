СБУ заблокувала незаконний видобуток гіпсу біля Соледара (відео)
16:16, 18 листопада 2015Політика
72 0
Поблизу міста Соледар Донецької області Служба безпеки України спільно з поліцією викрила місцевих підприємців, які без відповідних дозволів та ліцензій організували незаконний видобуток корисних копалин в промислових масштабах.
СБУ заблокувала видобуток гіпсу поблизу Соледара / youtube.com
Як повідомляє прес-центр СБУ, при виїзді з кар'єру, де добували гіпс, правоохоронці затримали чотири вантажівки з 24 тоннами "готової продукції".
Читайте такожСБУ блокувала видобуток пісковика під Костянтинівкою (відео)
Також виявлен великогабаритні вантажівки, які чекали завантаження, і інша допоміжна техніка, яка використовувалася для незаконної підприємницької діяльності.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter