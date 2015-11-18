СБУ заблокувала незаконний видобуток гіпсу біля Соледара (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, при виїзді з кар'єру, де добували гіпс, правоохоронці затримали чотири вантажівки з 24 тоннами "готової продукції".

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Також виявлен великогабаритні вантажівки, які чекали завантаження, і інша допоміжна техніка, яка використовувалася для незаконної підприємницької діяльності.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.