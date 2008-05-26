Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з державним візитом до Канади.

Як передає кореспондент УНІАН, візит триватиме з 26 по 29 травня.

Планується, що сьогодні 26 травня в Оттаві глава Української держави проведе зустріч із прем`єр-міністром Канади Стівеном ГАРПЕРОМ у форматі «віч-на-віч». Після завершення зустрічі розпочнуться переговори Президента України з прем`єр-міністром Канади у розширеному складі.

Також цього дня В.ЮЩЕНКО виступить на спільному засіданні Палати громад та Сенату парламенту Канади та проведе зустріч з Генерал-губернатором Канади пані Мікаелею ЖАН.

Окрім того, Президент України візьме участь у церемонії покладання квітів до Меморіалу загиблим воїнам, церемонії висадження дерева на алеї почесних гостей та в акції «Незгасима свічка».

27 травня у Вінніпегу глава Української держави проведе зустріч з прем`єром Манітоби Гері ДОЕРОМ. Після завершення зустрічі у присутності В.ЮЩЕНКА буде підписано Угоду про співробітництво між Дніпропетровською областю та провінцією Манітоба.

Також цього дня заплановано покладання квітів до пам`ятника Тарасові Шевченку та пам`ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-33 рр.

У Вінніпезькому університеті відбудеться церемонія присвоєння Президенту України звання почесного доктора цього навчального закладу.

Окрім того, запланована зустріч Президента з українською громадою м.Вінніпег.

28 травня у Торонто Президент України візьме участь у бізнес-форумі «Перспективи українсько-канадського співробітництва після вступу України до СОТ» та проведе зустріч з представниками української громади.