Експерт: кияни виростили свого Лужкова, хоч і без кепки...

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що на київських виборах БЮТ за тактикою програв Президенту Віктору ЮЩЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві під час круглого столу.

«За тактикою БЮТ програв, а В.ЮЩЕНКО - виграв», - сказав експерт.

У той же час він зазначив, що результат київських виборів був прогнозований. «Я тут не бачу якоїсь особливої події. Сталінграду не вийшло, адже Ю.ТИМОШЕНКО вдалося «витягти» О.ТУРЧИНОВА. Якби б не робота Секретаріату і «катеринчуків», то вона б одержала шанс на перемогу», - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Разом з тим він вважає, що київські вибори не є лакмусовим папірцем для всеукраїнської політичної ситуації.

«Ці вибори показали, що виборці обирають людей з дуже специфічними політичними амбіціями, тих, хто не ставить себе в роль вождя, а хоче допомогти», - сказав він.

Кажучи про виборчі технології на виборах, В.ПОГРЕБИНСЬКИЙ зазначив, «вибори технологічні абсолютно не цікаві – угробили або вкрали величезну кількість грошей».

При цьому він зазначив, що найбільш ефективною передвиборча кампанія спостерігалася в Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, «оскільки він як допомагав киянам, так і допомагає».

«Я думаю, тут кияни виростили свого Лужкова, який хоч і без кепки ходить. Але подивимося, до чого це приведе», - додав експерт.

У той же час, коментуючи політичну ситуацію в цілому по Україні, політолог висловив думку, що вона багато в чому залежатиме від того, як поведе себе Партія регіонів.

«Думаю, важливо, як поведе себе Партія регіонів. Якщо вирішить, що потрібно підтримати В.ЮЩЕНКА, щоб «добити» Ю.ТИМОШЕНКО, то наступними будуть вони. Якщо вони зроблять правильний вибір, то до осені в нас буде політична стабільність», припустив М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

У свою чергу директор Центру політичного аналізу Володимир ФЕСЕНКО, продовжуючи тему київських виборів, висловив думку, що, виходячи з остаточних результатів голосування, можуть виникнути проблеми. «Я не виключаю, що він (фінал голосування) буде конфліктним», - сказав В.ФЕСЕНКО.