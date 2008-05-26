У БЮТ пояснюють київський результат НУ-НС ”недолугістю” Ющенка

Дострокові вибори в Києві підтвердили, що нинішнього мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО підтримують не більше 15% киян.

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН висловив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, проміжні результати також довели, що кандидат від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ має найбільшу підтримку серед киян порівняно з іншими кандидатами від демократичних сил. “Це поставило крапку в питанні, хто буде єдиним кандидатом від демократичних сил на наступних виборах”, - сказав В.ПИСАРЕНКО.

Коментуючи результати виборів до Київради, народний депутат зазначив, що низькі відсотки блоку “Наша Україна – Народна самооборона” є наслідком “виключно недолугих дій” Президента України Віктора ЮЩЕНКА. “Президент зробив все, щоб влаштувати Сталінград БЮТ, але помилився, і влаштував Сталінград сам собі”, - сказав В.ПИСАРЕНКО.

Народний депутат також наголосив, що під час виборів були зафіксовані дуже серйозні порушення. За його словами, зараз БЮТ проводить роботу щодо юридичного оформлення фактів цих порушень. В.ПИСАРЕНКО не виключив, згодом вони будуть передані до судових інстанцій.