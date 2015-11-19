Слідчі знають про вплив представників РФ на події під час Майдану - ГПУ

Генеральна прокуратура України має дані про вплив представників Росії на події, що відбувались під час Революції Гідності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

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«Питання участі представників РФ, впливу на події, які відбувались, досліджуються слідчими Генеральної прокуратури України, і дані про те, що цей вплив був, є», - сказав він.

За словами Горбатюка, ретельно досліджуються випадки приїзду представників ФСБ РФ, адміністрації президента РФ в Україну під час подій Майдану.

«Наразі ми перевіряємо, наскільки це призвело до жахливих наслідків, які ми маємо. Робота в цьому напрямку ведеться», - резюмував він.