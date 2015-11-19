Порошенко не злякався попереджень ФБР: Загроза терактів не завадить мені поїхати до Ватикану

Про це під час свого виступу перед українцями в Італії заявив президент України Петро Порошенко, передає "112 Україна".

"Тільки початок, головні виклики, головна робота ще попереду, тому що сьогодні і військова агресія РФ в Сирії, терористичні атаки в Парижі, і вчора і сьогодні найбільший рівень терористичної загрози в Римі. Тому що сьогодні надійшла інформація, що найбільша загроза концентрується навколо собору св . Петра, але це не завадить моїй зустрічі у Ватикані", - заявив Порошенко.

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В рамках візиту в Італію Порошенко зустрінеться з керівництвом країни, зокрема з президентом Серджо Маттареллою і головою Ради міністрів Італії Маттео Ренці.

Крім того, в рамках візиту Порошенка у Ватикан відбудеться його аудієнція у Папи Римського Франциска і зустріч з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Паролином.