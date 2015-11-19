"Фонд оборони країни" вимагає притягнути до відповідальності організаторів незаконного обшуку в його волонтерів та керівників

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила Наталія Хазан, волонтер "Фонду оборони країни".

"Мене обшукували як посадову особа Фонду, так було написано в постанові суду, хоча я ніколи не працювала у Фонді, не отримую там зарплату, я лише волонтер. Завтра будь-який суд призначить кого-завгодно ким-завгодно і все, ти абсолютно безправний", - наголосила Наталія Хазан.

Хазан нагадала, що 31 жовтня правоохоронні органи провели обшуки у волонтерів фонду. Обшуки проходили як в офісах організації, так за місцем проживання керівників фонду і рядових волонтерів.

Фонд був створений у перші дні війни з Росією і займався питаннями надання допомоги українським військовим. “Обшуки пройшли цинічні, це все нагадало 37-й рік.

Нас звинувачують навіть незрозуміло в чому, тобто чернігівський суд виніс рішення, яке абсурдне від самого початку", - сказала волонтер. Вона зазначила, що співробітники Генпрокуратури і СБУ під час обшуків привезли до неї додому двох строковиків з 55-ї бригади.

“Як потім з'ясувалося, я дзвонила комбригу 55-ї бригади - такого розпорядження не давали. Не дали поміняти понятих, хоча за законом взагалі не мають права строковики бути присутнім у мене як поняті", - зазначила Хазан.

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Також, за її словами, під час обшуку правоохоронці не дали можливості бути присутнім адвокату. “Вони перевернули всю квартиру, що шукали - незрозуміло. Бо не знайшли нічого", - сказала волонтер.

Водночас вона звернула увагу, що одночасно проходили обшуки в її брата, керівника Фонду оборони країни Павла Хазана. “У нього обшук був жахливий. Були "маски-шоу" з автоматниками, з виламуванням дверей. У нього забрали всю оргтехніку, включаючи комп'ютер дитини", - заявила Хазан.

За її словами, під час обшуків співробітники ГПУ зачитали постанову чернігівського суду, в яких фонд був названий "організованим злочинним угрупованням", яке нібито "розкрадає якісь кошти фонду".

При цьому вона, посилаючись на адвокатів, заявила, що кошти фонду не є державними. “У нас до викрадення державних коштів немає ніяких справ... Це не державні кошти, це приватні кошти компанії і людей. І друге – немає постраждалої сторони. Тобто немає жодної людини, що перерахувала б у фонд гроші і сказала: фонд їх витратив не туди, я потерпіла сторона і написала б заяву. Цього теж немає", - заявила Хазан.

Разом з тим вона наголосиа, що діяльність фонду регулюється фіскальною службою та Міністерством юстиції. "У фіскальної служби претензій до фонду немає, тобто не було ні податкової перевірки, ні аудиту", - заявила Хазан.

Вона сказала, що звинувачення у розкраданні коштів вигадані.

"Просто ось так Генпрокуратурі придумалося, і тому на злам (офісів) фонду та на обшуки у нас було відправлено 500 осіб", - додала вона.

Хазан наголосила, що ситуація з Фондом оборони країни не є винятком. За її словами, сьогоднішні тенденції у взаєминах волонтерів і представників влади, саме існування волонтерського руху зводиться до того, що "масово по країні зараз знищуються волонтери".

“Тобто спочатку боролися з добровольцями, тепер борються з волонтерами. Внаслідок цього ми вирішили, що мовчати ми не будемо", - сказала Хазан.

“Зараз я переслідую мету, щоб не просто від нас відстали, я хочу, щоб відповідальність понесли ті, хто це все почав, тобто не просто відстали від мене, мені це нецікаво. Як би це банально не звучало, але не за це ми на Майдані стояли, і не за це поклали життя тисяч осіб. Я хочу притягнення до відповідальності тих, хто це все організував і зробив", - сказала Хазан.

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Також вона заявила, що обшуки у різних волонтерів та волонтерських організацій тривають по всій країні.

“Це масова боротьба якась з активною частиною населення. Я так думаю, що Янукович боровся з активістами на Майдані, а зараз ця влада просто бореться з активною частиною населення: добровольцями та волонтерами", - стверджує волонтер.

Хазан висловила думку, що громадяни повинні відстоювати свої права.