Севастопольська МДА готова ставити питання про розпуск міськради

Севастопольська міська державна адміністрація готова до того, щоб ставити питання про розпуск міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН.

«У нас теж увірвався терпець. Від імені голови міськадміністрації (Сергія КУНІЦИНА), і від імені товаришів по роботі хочу сказати, що ми готові в судовому порядку ставити питання про визнання дій міськради протизаконними, корупційними», - сказав В.КАЗАРІН. Він, зокрема, звернув увагу на те, що виконавчій владі «до цих пір невідомо, на які кошти проводився чи там референдум, чи опитування, чи і те, й інше - це не може проводитися на приватні гроші. Не можна так поступати з питанням державної ваги».

За словами В.КАЗАРІНА, «ми готові до того, щоб ставити питання про розпуск міської ради. Підставами для цього є, зокрема, не одне, два і не десять, а вже декілька десятків рішень міської ради, які опротестовані прокуратурою, іншими силовими органами, нами в судах». «По всіх наших позовах до міської ради всі до одного рішення судів на нашу користь. По всіх зверненнях до суду проти нас міської ради ні з одного питання не було прийнято рішення, що задовольняє позов міської ради. Що називається, 10:0 на користь міської адміністрації, - вся історія наших відносин один до одного через судову систему», - додав перший заступник глави виконавчої влади міста.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Міська рада Севастополя на позачерговій сесії вирішила провести 24 травня вивчення громадської думки.

Згідно з рішенням від 8 квітня, міськрада мала намір провести 25 травня місцевий (консультативний) референдум з питання недовіри Севастопольській міській адміністрації, проте 15 травня Господарський суд АРК заборонив Севастопольській міськраді проводити 25 травня місцевий референдум, а 22 травня подібне рішення ухвалив Господарський суд міста Севастополя, заборонивши міськраді ухвалювати будь-які рішення про проведення 25 травня інших форм опитування населення щодо Севастопольської міської державної адміністрації та її голови.

Цього ж дня, 23 травня, близько 20 Севастопольських організацій політичних партій і громадських організацій ухвалили рішення провести в Севастополі з 24 по 26 травня вивчення думки громадян міста Севастополя з таких питань: «Чи висловлюєте Ви недовіру Севастопольській міській державній адміністрації в її діях з передачі земель м. Севастополя різним суб`єктам господарювання під забудову?» і чи «Повинна Севастопольська міська рада ухвалити рішення про недовіру голові Севастопольської міської державної адміністрації Куніцину с.В. у зв`язку з передачею Севастопольською міською державною адміністрацією різним суб`єктам господарювання земель м. Севастополя під забудову?».

Партії, що підписали документ, також вирішили «для вивчення думки громадян міста Севастополя з вищезгаданих питань використовувати віддруковані бюлетені по місцевому референдуму з оплатою їх виготовлення за рахунок партійних коштів». При цьому відзначалося, що вивчення думки проводитиметься на громадських засадах і в місцях перебування громадян в слушний для них час.

26 травня міськрада Севастополя заявила, що 98,36% громадян, що взяли участь в референдумі і опитуванні, висловили недовіру міськдержадміністрації. За даними міськради, з 289 тис. 678 громадян України, включених в список, бюлетені одержали 191 тис. 318 чоловік (64,05%).

В той же час, В.КАЗАРІН спростував заяви міськради про кількість тих, що проголосували на місцевому референдумі. Він підкреслив, що, за офіційними даними міліції, станом на вечір суботи, 24 травня, з 187 так званих дільниць для опитування «реально були відкриті 52, тобто, менше третини». Перший заступник голови додав, що на цих «52-х дільницях більш-менш активність спостерігалася, десь, на 26-28 дільницях». «В результаті ж нам заявляють, що 191 тисяча людей прийшли на дільниці, і при цьому 98% висловили недовіру», - підкреслив він.