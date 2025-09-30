Захід нарешті діє рішуче і спільно.

Протягом кількох тижнів російський лідер Володимир Путін обрушував на Європу шквал безпілотників, кібератак і дезінформаційних атак. Це фактично було скоординованою спробою дестабілізувати Захід і змусити європейських громадян засумніватися в доцільності підтримки України. Однак тепер, нарешті, західні союзники знаходять способи відповісти на агресію Кремля, пише The Times.

Як зазначає видання, переломний момент у Європі, схоже, настав у вихідні у Молдові, коли значна більшість громадян, незважаючи на потужні російські операції впливу, проголосували за продовження проєвропейського курсу. І такі більш рішучі настрої панують по всій Європі.

Як зазначається у статті, сьогоднішня більш жорстка відповідь Заходу складається з трьох компонентів.

Відео дня

По-перше, Захід більш конкретно заявив про створення "стіни безпілотників" для захисту східного флангу НАТО від російського вторгнення. Це включатиме сучасні безпілотники британського виробництва. Інші кордони, наприклад, польсько-білоруський кордон, будуть укріплені Польщею та її союзниками.

По-друге, у канцлера Німеччини Фрідріха Мерца є плани, які буде презентовано на саміті Європейського союзу в Копенгагені в четвер, щодо використання сотень мільярдів заморожених російських активів для забезпечення безвідсоткового кредиту Україні в розмірі 160 мільярдів доларів. Схема Мерца може переломити ситуацію і вимагатиме від українців закуповувати зброю європейського виробництва.

І по-третє, 19-й раунд санкцій ЄС проти Росії практично готовий до запуску. Він спрямований на російську нафтогазову галузь і фактично являє собою своєрідний військово-дипломатичний маневр, що діє в поєднанні з дальніми атаками України на російські нафтопереробні заводи, електростанції та насосні станції.

Звісно, всі ці рішення не забезпечать перемогу у війні в Україні, до того ж, план Мерца щодо заморожування активів потребуватиме тривалого юридичного планування і залежить від того, чи погодиться Росія коли-небудь оплатити відновлення України.

"Тим не менш, Захід діє рішуче і спільно, і це заслуговує на схвалення", - пише The Times.

Агресія Путіна проти Заходу

Раніше оглядачі попереджали, що Путін може догратися з цими провокаціями. Хоча його метою є трохи полякати Захід і змусити його витрачати гроші на власну оборону, а не на допомогу Україні, ці провокації створюють ризик випадкової ескалації та незапланованого конфлікту.

Колишня глава MI5 Еліза Маннінгхем-Буллер вважає, що Захід помилився, вважаючи, що після розпаду СРСР Росія може стати партнером. Вона також заявила, що Великобританія, можливо, вже перебуває в стані війни з Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: