"Ми в одній антитерористичний коаліції": Порошенко закликав об'єднатися у боротьбі з тероризмом

Президент України Петро Порошенко переконаний, що весь світ має продемонструвати - що він не боїться, і спільними зусиллями боротиметься проти тероризму.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з представниками італійських політологічних кіл у ході офіційного візиту до Італії, повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка.

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Порошенко зазначив, що шокуючий терористичний акт у Франції 13 листопада не лише призвів до невинних жертв, але і зруйнував мирне життя та створив небезпеку повторення трагедії в будь-якому місці.

"Вражений, як французи писали: "Ми не боїмося" і співали "Марсельєзу". Це шлях, яким має йти Франція, Європа. Ми разом в одній антитерористичний коаліції", - наголосив глава Української держави. Він нагадав, що українці засвідчили свою солідарність та співчуття французькому народові після терактів у редакції Charlie Hebdo та останніх у Парижі. І українці демонструють, що не бояться, зазначив Порошенко.

Глава держави підкреслив, що й українські громадяни борються з терористами і протистоять агресору - Росії.

"Українці платять величезну ціну за цю агресію та терористичні атаки", - сказав президент, нагадавши, що тисячі цивільних та військових громадян України загинули через війну. Однак українці продовжують боротися за цінності та демократію, а європейський шлях став національною ідеєю, підкреслив Порошенко.

Президент наголосив: світ має об'єднатися в боротьбі з тероризмом для перемоги. "Міцна та ефективна єдність може нас захистити від тероризму. Слабка єдність буде означати, що тероризм переможе", - зазначив він, додавши, що після терористичних атак Європа має стати сильнішою.

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За даними прес-служби, на уточнююче питання, чи позначиться на Україні залучення Росії до боротьби з тероризмом у Сирії, глава держави висловив переконання, що поки немає ніякого залучення РФ, оскільки Росія підтримує режим Башара Асада в протистоянні з опозицією. І можливий ефект, лише якщо Росія змінить тактику і основні зусилля направить на боротьбу з ІДІЛ. "Ми зараз маємо чіткий сигнал багатьох лідерів зустрічі "Великої двадцятки" в Анталії - координація дій в Сирії зовсім не означає пом'якшення позиції по Мінських угодах. Росія повинна виконати Мінськ повністю. Інакше - санкції буть продовжені, або будуть застосовані нові санкції, якщо ситуація погіршиться", - підкреслив Порошенко.

"Мій основний сьогодні месседж - давайте будемо об'єднаними. Сподіваюсь на глобальну солідарність з Україною. Давайте будемо єдині в нашій глобальній боротьбі з тероризмом", - наголосив президент.