Пентагон хоче навчити Нацгвардію боротися з тероризмом - виділять $19 млн

Пентагон навчатиме українських силовиків боротися з терористами. У зв'язку з продовженням російської агресії в Україні, Пентагон ухвалив рішення наступного року відправити своїх військових інструкторів для навчання українських силовиків.

Як пише ТСН з посиланням на американське видання The Hill, оборонне відомство США має намір виділити на ці цілі 19 мільйонів доларів із спільного фонду Пентагону і Держдепартаменту, призначеного для фінансування програм з навчання боротьби з тероризмом.

Згідно з цим планом, американські військові в Європі або бійці каліфорнійської Національної гвардії навчать і екіпірують чотири роти і один штаб оперативно-тактичного управління української Нацгвардії. Цей план повинен бути схвалений в Конгресі для того, аби набути чинності.

Як заявив прес-секретар Пентагону контр-адмірал Джон Кірбі, така допомога буде сприяти зміцненню внутрішньої безпеки країни. За його словами, навчання повинно проходити в Україні в міжнародних миротворчих центрах.

У той же час у Пентагоні зазначили, що допомагати Україні зброєю і своїми військовими, поки не збираються. "Армія США не буде брати участі у вирішенні українського конфлікту", - зазначив Кірбі.

Як повідомлялося раніше, в Сенаті США Обаму закликали надати Україні боєприпаси і ракети "земля-повітря". Проте, він поки відмовляється підтримати Київ зброєю.