В Міноборони прокоментували інформацію щодо постачання ІДІЛ ракетних комплексів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства у зв’язку з появою у ЗМІ повідомлень щодо затримання Міністерством внутрішніх справ Кувейту бойовика "Ісламської держави", який нібито стверджує про закупівлю терористами зброї в Україні.

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"Міністерство оборони України та Збройні сили України не є уповноваженими державою посередниками у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення", - зазначається в повідомленні.

В Міноборони заявляють, що Україна не виробляла і не здійснювала закупівлю згаданих у повідомленнях зенітно-ракетних комплексів FN-6 китайського виробництва, а також не надавала транзиту для їх переміщення.

Крім того, як зазначають у відомстві, ЗРК FN-6 не перебувають і ніколи не перебували на озброєнні Збройних сил та інших військових формувань України.

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Додамо, раніше деякі ЗМІ повідомили про те, що "Ісламська держава" купувала ракетні комплекси через Україну.