Гриценко вважає, що Ющенко і Тимошенко руйнують державну владу

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що між урядом і Президентом триває “війна рішень”, що негативно впливає на роботу парламенту.

Як повідомили УНІАН прес-офісі голови парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони, таку думку висловив у вечірньому ефірі радіо «Свобода».

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що зараз відносини між урядом і Президентом абсолютно відкрито ворожі. І це не лише війна інформаційна, те, що негативно впливає на настрій людей, на сприйняття влади, а це - війна рішень.

«Врешті-решт по всій вертикалі аж донизу - це деморалізація системи державної влади», - упевнений А.ГРИЦЕНКО, додавши, що «тільки самогубці, які відносять себе до політичної еліти і які займають найвищі щаблі нашої державної влади, могли вчинити такий державний суїцид».

На переконання політика, саме ці найвищі посадові особи відповідальні за те, що відбувається в системі виконавчої влади. Тому «абсолютно очевидним є негативний вплив і на роботу парламенту, який абсолютно нормально міг би працювати, але йому не дають цього робити», - зауважив А.ГРИЦЕНКО.

«Я думаю, що крок за кроком йде руйнація системи державної влади в Україні, ще більшими масштабами поширюється недовіра і апатія людей до своєї власної держави, і все більше ми створюємо передумов, щоб ззовні нам диктували невигідні для нас рішення», - сказав А.ГРИЦЕНКО.