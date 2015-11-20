Відсутність реформ, корупція та зубожіння: експерти назвали причини для "Майдану-3"

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування експертів, які під час круглого столу "Річниця Майдану: уроки революції і погляд у майбутнє" оприлюднила політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Марія Золкіна.

Вона зазначила, що опитування демонструє, як експерти через два роки після початку подій Євромайдану оцінюють його як явище в історії сучасної України, і які роблять висновки.

"Дуже багато було, особливо в перший рік після Майдану та й досі є дуже багато, спекуляцій щодо того, чи можливий третій Майдан", - сказала експерт.

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Золкіна зазначила, що в питанні, чи можлива поява найближчим часом (рік-два) “Майдану-3”, більшість експертів сходяться на тому, що "Майдан, в принципі, є можливим". "Але якщо він і відбуватиметься, то, скоріше, як масовий протест, а не в тому вигляді, в якому ми мали Євромайдан у 2014 році або у 2004-му", - сказала вона.

Серед основних причин такого імовірного масового протесту, згідно з опитуванням, можуть бути три. Перша причина - відсутність системних, необхідних для суспільства, ефективних реформ, які повинні дати позитивні наслідки для життя пересічного громадянина.

Друга причина - погіршення економічної ситуації і зубожіння населення.

Крім того, третім чинником, який може призвести до збурення протестних настроїв в українському суспільстві, зазначила Золкіна, є подальше процвітання корупції в державі.

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"Тобто, боротьба з корупцією, боротьба з негативними наслідками соціально-економічної кризи і, звичайно, реформи, - це те, що принаймні потенційно знижуватиме імовірність якихось протестних збурень у нашому суспільстві", - сказала експерт.

Крім того, деякі експерти вважають, що може відбутися не "Майдан-3", а штучно організований Росією, олігархами чи політичними силами заколот, переворот. Крім того, дехто з експертів можливою причиною вбачає поразку на фронті, поступки керівництва держави у конфлікті з Росією чи свідому "здачу" Донбасу.

Своєю чергою директор Фонду Ірина Бекешкіна зауважила, що торік експертам ставилися фактично такі самі питання, і "в минулому році більшість експертів вважали, що Майдан-3 неможливий". Нині, за її словами, переважна більшість експертів вважає, що загалом це є можливим.

Бекешкіна припускає, що така зміна відбулася у зв'язку з тим, що деякі дуже важливі для суспільства цілі Майдану так і не були досягнуті.

Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва 16-19 листопада провів опитування експертів, присвячене оцінці подій на Майдані, їхніх наслідків та уроків на майбутнє. В опитуванні взяв участь 31 експерт.