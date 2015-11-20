Відсутність реформ, корупція та зубожіння: експерти назвали причини для "Майдану-3"
Експерти вважають, що можливими причинами для «третього Майдану» можуть бути відсутність реформ, корупція та зубожіння населення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування експертів, які під час круглого столу "Річниця Майдану: уроки революції і погляд у майбутнє" оприлюднила політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Марія Золкіна.
Вона зазначила, що опитування демонструє, як експерти через два роки після початку подій Євромайдану оцінюють його як явище в історії сучасної України, і які роблять висновки.
"Дуже багато було, особливо в перший рік після Майдану та й досі є дуже багато, спекуляцій щодо того, чи можливий третій Майдан", - сказала експерт.
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Золкіна зазначила, що в питанні, чи можлива поява найближчим часом (рік-два) “Майдану-3”, більшість експертів сходяться на тому, що "Майдан, в принципі, є можливим". "Але якщо він і відбуватиметься, то, скоріше, як масовий протест, а не в тому вигляді, в якому ми мали Євромайдан у 2014 році або у 2004-му", - сказала вона.
Серед основних причин такого імовірного масового протесту, згідно з опитуванням, можуть бути три. Перша причина - відсутність системних, необхідних для суспільства, ефективних реформ, які повинні дати позитивні наслідки для життя пересічного громадянина.
Друга причина - погіршення економічної ситуації і зубожіння населення.
Крім того, третім чинником, який може призвести до збурення протестних настроїв в українському суспільстві, зазначила Золкіна, є подальше процвітання корупції в державі.
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"Тобто, боротьба з корупцією, боротьба з негативними наслідками соціально-економічної кризи і, звичайно, реформи, - це те, що принаймні потенційно знижуватиме імовірність якихось протестних збурень у нашому суспільстві", - сказала експерт.
Крім того, деякі експерти вважають, що може відбутися не "Майдан-3", а штучно організований Росією, олігархами чи політичними силами заколот, переворот. Крім того, дехто з експертів можливою причиною вбачає поразку на фронті, поступки керівництва держави у конфлікті з Росією чи свідому "здачу" Донбасу.
Своєю чергою директор Фонду Ірина Бекешкіна зауважила, що торік експертам ставилися фактично такі самі питання, і "в минулому році більшість експертів вважали, що Майдан-3 неможливий". Нині, за її словами, переважна більшість експертів вважає, що загалом це є можливим.
Бекешкіна припускає, що така зміна відбулася у зв'язку з тим, що деякі дуже важливі для суспільства цілі Майдану так і не були досягнуті.
Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва 16-19 листопада провів опитування експертів, присвячене оцінці подій на Майдані, їхніх наслідків та уроків на майбутнє. В опитуванні взяв участь 31 експерт.