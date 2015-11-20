Війна на Сході навмисно затягується, щоб не було нового Майдану – активіст (відео)

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.

"В мене склалося враження, що війна на Сході затягується зумисно для того, щоб люди не повернулися раніше з фронту і не спитали владу, а питати вони будуть не так, як був другий Майдан", - зазначив Кузнєцов.

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На його думку, влада бездіяльна у розслідуваннях злочинів під час Євромайдану і Микола Кузнєцов не вірить, що через рік щось зміниться.

"Майдан ми згадуємо коли? Раз на рік. А потім все йде тихо. Немає політичної волі розслідувати ці злочини", - вважає активіст.

Як повідомляв УНІАН, депутат Європарламенту Ребекка Хармс вважає, що пасивність української влади в розслідуванні злочинів, скоєних на Євромайдані, може негативно позначитися на відносинах Брюсселя з Києвом.

Вона назвала "скандальними" повільність і нерішучість Генеральної прокуратури України при пошуку винних у загибелі понад 100 осіб у ході протестів на Майдані Незалежності в Києві восени і взимку 2013-2014 років.

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"Якщо не відбудуться давно назрілі реформи і кадрові зміни у всій судовій системі України, це ляже плямою не на всю Україну, а на репутацію провідних політиків", - наголосила голова фракції "зелених" у Європарламенті.

Довідка УНІАН. В кінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яка повинна бути підписана на Вільнюському саміті "Східного партнерства" 28-29 листопада.

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Після побиття бійцями "Беркута" в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, які тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція Гідності.

В лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників із силовиками в центрі Києва загинуло понад ста людей, сотні були поранені, найбільше з них – 20 лютого. За даними Генпрокуратури, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб.

На сьогоднішній день жодна людина за злочини проти громадян, вчинені під час масових акцій протесту, не притягнута до кримінальної відповідальності.