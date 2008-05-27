ТВК опрацювала протоколи з 900 виборчих дільниць

За даними протоколів з 900 виборчих дільниць Києва, на виборах до Київської міської ради лідирує Блок Леоніда Черновецького, який набирає 30,02% голосів виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія.

За даними КМТВК, за Блок Юлії Тимошенко проголосували 22,59% виборців, за Блок Віталія Кличка – 10,46%, за Блок Литвина – 8,12%, за “Громадський актив Києва“ – 5,83%, Партію регіонів – 3,93%, за Блок Миколи Катеринчука - 3,41%.

Інші партії та блоки набирають менше 3%.

Усього на дострокових виборах київської влади працювали 1026 дільниць.