У Єдиному Центрі наполягають, що БЮТ має відповісти за Київ

Провал блоку НУ-НС на виборах у Києві є наслідком намагання Юрія ЛУЦЕНКА через суто кон’юнктурні міркування "прикритися брендом «Наша Україна», йдеться у переданій агентству УНІАН заяві президії партії "Єдиний Центр" щодо попередніх результатів виборів Київського міського голови і Київської міської ради

У заяві зазначається, що принципові рішення Ю.ЛУЦЕНКО приймав без узгодження із партнерами по блоку.

"Вибори у Києві остаточно довели політичне банкрутство «Народної самооборони», а також співініціаторів цієї авантюри – Блоку Тимошенко. В цілому це завдало значного удару по демократичній коаліції", заявляють у "Єдиному Центрі".

"Єдиний Центр" переконаний, що за результати виборів в столиці, які майже не змінили ситуацію в Київраді, БЮТ має нести повну відповідальність.

"Анонсоване Блоком Тимошенко «очищення» Києва призвело до того, що ініціатори виборів отримали в столиці гучну поразку, а той, від кого БЮТ намагався «очистити» місто, отримав ще більший мандат довіри виборців. Виправдання у програші шляхом звинувачень партнерів по Демократичній коаліції та Секретаріату Президента є вже традиційним аргументом БЮТу – ця політична сила продовжує втрачати підтримку виборців, не маючи дієвої програми дій як на київському рівні, так і на загальнодержавному", заявляє президія "Єдиного Центру".