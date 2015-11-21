Порошенко визнав, що реформи ще не обернулися підвищенням рівня життя українців

Президент України Петро Порошенко констатував, що реформи ще не обернулися підвищенням рівня життя громадян.

Про це він заявив у зверненні до громадян з нагоди Дня гідності і свободи.

За словами президента, люди невдоволені якістю та швидкістю змін.

«Реформи, які вже почалися, ще не обернулися підвищенням рівня життя людей», - сказав Порошенко.

Він зауважив, що війна ще ніде і ніколи не призводила до процвітання, адже Україна пережила і все ще переживає воєнні дії і широкомасштабну економічну агресію з боку Росії.

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При цьому Порошенко нагадав, що владі вдалось уникнути майже невідворотного дефолту, стабілізувати фінансову систему, списати частину зовнішнього боргу, відновити і поповнити золотовалютні резерви.

Також глава держави зазначив, що ВВП вперше за останні шість кварталів продемонстрував мінімальне зростання щодо попередніх трьох місяців.

«І цей злам тривалої тенденції вселяє довіру до прогнозів щодо відновлення в наступному році економічного піднесення», - додав він.

При цьому президент подякував тим, хто розуміє, в яких об’єктивно складних умовах владі випало змінювати країну.