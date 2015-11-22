Суд відмовив Милобогу в перерахунку голосів на спецдільницях Кривого Рогу

Про це повідомляє hromadske.tv.

Кандидат від «Самопомочі» вимагав перерахувати голоси на спецдільницях в Інгулецькому районі міста – одному з двох, де він програв своєму опоненту Юрію Вілкулу. Юрій Милобог також вимагав припинити повноваження міської територіальної виборчої комісії.

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Криворізька міська виборча вранці 16 листопада комісія оголосила переможцем виборів міського голови Юрія Вілкула, незважаючи на зареєстровані скарги його суперника, кандидата від «Об’єднання «Самопоміч» Юрія Милобога.

Попри протести частини членів комісії, до початку розгляду скарг більшістю було ухвалене як це рішення, так і скликання першої сесії міської ради, на якій Юрію Вілкулу вручили посвідчення міського голови. Таку більшість у виборчій комісії вдалося сформувати завдяки одностайному голосуванню представників «Опозиційного блоку», «Батьківщини», «Солідарності» та Радикальної партії.

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Нагадаємо, мешканці Кривого Рогу, які незгодні з результатами виборів міського голови, встановлюють намети біля будівлі міської ради, оголосивши про безстрокову акцію протесту. Основна вимога протестувальників - скасування рішення місцевої виборчої комісії щодо виборів мера.