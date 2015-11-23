Шкіряк порадив голові ЦВК Охендовському тікати з країни

Зробив це радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці в Facebook. Зокрема, він написав: «Активному члену банди Януковича, відомому «орденоносцю-підрахуйчику», агенту Кремля, куму Вілкула та адепту російсько-терористичного «опоблоку» Охендовському: Беги, Миша, беги...». Пост швидко став популярним у соцмережі.

Нагадаємо, що найбільш скандальними кроками Охендовського останнім часом стали спроба зірвати другий тур виборів в Павлограді, сприяння зриву виборів в Маріуполі та Красноармійську, а також підтримка Вілкула-старшого в його зазіханні на посаду міського голови Кривого Рогу. Крім того, Михайло Охендовський за чотири місяці до місцевих виборів отримав з рук Петра Порошенка орден Ярослава Мудрого V ступеня з нагоди Дня Конституції України.