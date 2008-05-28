Луценко радить Балозі, коли відкривати рота

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявляє, що голова секретаріату президента Віктор Балога не повинен коментувати заяви високопосадовців.

Так в ефірі 5 каналу він прокоментував заяву Балоги , якою той відкидав слова Луценка про спроби переформатування коаліції.

"Віктора Івановича я коментувати не буду. Президент сказав, що це сантехнік, діловод. Хай займається своєю роботою, а не коментує заяви політичних осіб, якими є міністр, або прем’єр-міністр", - заявив Луценко.

"Йому давно пора було б закрити рота і не руйнувати те, за що я 8 місяців вкалував по всій Україні, аби до влади повернути демократичні сили, які підтримують Ющенка", - наголосив Луценко.

"Віктор Іванович в цей час рота не відкривав, він гроші рахував. Сьогодні він повернувся, і використовуючи все, що ми з БЮТ зробили і відновили владу сил, що підтримують Ющенка, хоче спаплюжити всю нашу справу і дворцовим переворотом переорієнтувати Україну на добре забуте імперське минуле", - сказав Луценко.

"Тому хай відкриває рота тоді, коли йде до людей і потребує підтримки, а не коли намагається скасувати народне волевиявлення", - додав він.

"Есдеки таки колишніми не бувають", - резюмував Луценко.

Українська правда