Балога нагадав "невдячному" Луценку, хто дав йому №1 у списку НУ-НС

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА відкинув звинувачення міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА на адресу глави держави Віктора ЮЩЕНКА у намірах зруйнувати коаліцію і політичному підгрунті кримінальних справ проти лідерів Громадянського руху “Народна самооборона” Ю.ЛУЦЕНКА та народного депутата Давида ЖВАНІЇ.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі В.БАЛОГИ щодо останніх висловлювань Ю.ЛУЦЕНКА.

На думку В.БАЛОГИ, сьогоднішні заяви лідера руху «Народна самооборона» Ю.ЛУЦЕНКА викликають насамперед глибоку стурбованість щодо душевної рівноваги та тверезого розуміння цим діячем нинішніх реалій політичного життя країни.

«Журналістів запросили на прес-конференцію міністра внутрішніх справ, але насправді перед ними виступила людина, яка привела блок «Наша Україна – Народна самооборона» до сенсаційної поразки на позачергових виборах у Києві. Тому поява Ю.ЛУЦЕНКА перед пресою була цілком очікуваною і переслідувала єдину мету – оголосити ЗМІ імена винних у прогнозованому провалі виборчої кампанії НУ-НС. Звісно, прізвища номера 1 у списку блоку, ймовірно, через його скромність, названо не було», - зауважив керівник президентського Секретаріату.

В.БАЛОГА категорично відкинув закиди на адресу Президента України Віктора ЮЩЕНКА у намірах зруйнувати демократичну більшість у Верховній Раді та назвав їх «продуктом неспокійних фантазій» Ю.ЛУЦЕНКА. Керівник Секретаріату нагадав про значні особисті зусилля, які свого часу глава держави доклав для об`єднання демократичних сил перед позачерговими парламентськими виборами. Саме у присутності Президента лідери партій, що утворили НУ-НС, скріпили своїми підписами зобов`язання перетворити блок на потужну політичну силу. Ця публічна обіцянка забута, а оголошені раніше причини її невиконання - просто сміховинні. «З огляду на це очевидною неправдою є заяви Ю.ЛУЦЕНКА про наміри Банкової руйнувати ту конфігурацію демократичних сил, яка склалася на сьогодні», - переконаний В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату повідомив, що саме він наполягав на тому, щоб Ю.ЛУЦЕНКО очолив список блоку «Наша Україна – Народна самооборона» на виборах до Верховної Ради. За словами В.БАЛОГИ, він вважав лідера «Народної самооборони» перспективним, вольовим політиком і щиро вірив у те, що Ю.ЛУЦЕНКО додасть сили й авторитету НУ-НС. Така пропозиція викликала нерозуміння та несприйняття партнерів по блоку, які не хотіли бачити першим номером у списку Ю.ЛУЦЕНКА. «Президент дослухався до аргументів на користь лідерства Ю.ЛУЦЕНКА. Зрозуміло, що мої стосунки з багатьма впливовими політиками з демократичного табору на деякий час зіпсувалися. Зрештою, результати голосування показали, що з Ю.ЛУЦЕНКОМ на чолі списку НУ-НС більше втратив, ніж надбав. Вибори у Києві лише закріпили цю тенденцію», - наголосив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату Президента спростував тезу про існування так званого «плану БАЛОГИ-КОЛЕСНІКОВА» щодо переформатування парламентської коаліції. Він зазначив, що для посилення гучності цієї заяви її автор міг би додати до списку розробників плану ще й прізвище відомого політичного комбінатора Віктора МЕДВЕДЧУКА, диктаторів минулого століття чи африканських людожерів. «На жаль, екс-керівник Адміністрації Л.КУЧМИ вже уклав контракт на роботу з БЮТ, диктатори давно в могилі, а канібали з Африки далеко. Тому вкотре всі проблеми в цьому світі приписали В.БАЛОЗІ», - сказав керівник Секретаріату глави держави.

Він наголосив, що кримінальні справи проти Ю.ЛУЦЕНКА та його нинішнього партнера по «Народній самообороні» Давида ЖВАНІЇ не мають ані найменшого політичного підгрунтя. В.БАЛОГА звернув увагу, що поки фігуранти цих справ нічого не спростували по суті тих діянь, які розслідуються Генеральною прокуратурою. Натомість лунають заяви про «політичні переслідування» та «замовний характер», які вже давно набили оскому навіть у легковірних людей. В.БАЛОГА вважає, що Ю.ЛУЦЕНКО як міністр внутрішніх справ мав би утриматися від подібних висловлювань і піти назустріч слідству, щоб суд міг об`єктивно встановити істину. Врешті-решт, менше року тому на кожному мітингу він запевняв людей у тому, що «закон – один для всіх», нагадав він.

В.БАЛОГА вважає, що час галасливих прокламацій вже минає. Увага ЗМІ до сьогоднішніх висловлювань лідера «Народної самооборони» викликана не його персоною, не спробами бодай мінімально довести обгрунтованість своїх закидів, а тільки згадуванням Президента. «Це вельми брудний прийом. Використання імені В.ЮЩЕНКА для посилення гучності своїх словесних потоків – це звичайне шахрайство», – підкреслив глава Секретаріату.