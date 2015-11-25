ВР з 14-ї спроби дозволила заарештувати суддю Госпсуду Київської області Скутельника

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 230 з 291 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Голосування проводилося 14 разів, оскільки не набиралося достатньої кількості голосів для ухвалення результативного рішення.

Згідно з матеріалами подання, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню від 6 травня 2015 року за підозрою судді Скутельника у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

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Як зазначається в поданні Генпрокуратури, Скутельник, "діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи надану йому владу, здійснив корисливий злочин, пов'язаний з розглядом ним судової справи №Б13/115-12 про банкрутство державного підприємства Міністерства оборони України "Білоцерківський військовий торг" і зажадав від представника за довіреністю ДП Міноборони України "Білоцерківський військовий торг" С.Кужеля неправомірну вигоду в розмірі 15000 доларів США за задоволення клопотання голови комітету кредиторів боржника - Міністерства оборони України про усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна) С.Буличева від виконання ним своїх обов'язків і призначення нового арбітражного керуючого".

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Надалі, як встановлено органом досудового розслідування, отримавши неправомірну вигоду у вищевказаному розмірі, Скутельник в судовому засіданні 18 травня задовольнив відповідне клопотання голови комітету кредиторів боржника.

На думку органу досудового розслідування, підставою для застосування запобіжного заходу стосовно Скутельника є наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, спрямовані на знищення або спотворення будь-яких речей, документів, електронних носіїв інформації, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів і фахівців з цього кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також під виглядом необхідності розгляду судових справ, перебування в нарадчій кімнаті уникати слідства і суду по кримінальному провадженню.

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Скутельник на засіданні Верховної Ради заявив, що "не вважає себе винним, оскільки цього злочину не скоював.

Він стверджує, що у подання Генпрокуратури "додані підроблені документи".

Скутельник заявив, що не є підозрюваним і не ховається від слідства, тому не вважає доцільними такі заходи, як затримання і арешт.

Він попросив, щоб у парламенті виступив його адвокат, але йому відповіли, що це не передбачено законодавством.