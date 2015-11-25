ВР з 14-ї спроби дозволила заарештувати суддю Госпсуду Київської області Скутельника
Верховна Рада ухвалила постанову "Про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Господарського суду Київської області Павла Скутельника".
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 230 з 291 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.
Голосування проводилося 14 разів, оскільки не набиралося достатньої кількості голосів для ухвалення результативного рішення.
Згідно з матеріалами подання, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню від 6 травня 2015 року за підозрою судді Скутельника у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).
Читайте такожРодичі Героїв Майдану закликали владу прискорити позбавлення суддів недоторканності
Як зазначається в поданні Генпрокуратури, Скутельник, "діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи надану йому владу, здійснив корисливий злочин, пов'язаний з розглядом ним судової справи №Б13/115-12 про банкрутство державного підприємства Міністерства оборони України "Білоцерківський військовий торг" і зажадав від представника за довіреністю ДП Міноборони України "Білоцерківський військовий торг" С.Кужеля неправомірну вигоду в розмірі 15000 доларів США за задоволення клопотання голови комітету кредиторів боржника - Міністерства оборони України про усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна) С.Буличева від виконання ним своїх обов'язків і призначення нового арбітражного керуючого".
Читайте такожПрокуратура завершила розслідування проти суддів Кицюка і Царевич
Надалі, як встановлено органом досудового розслідування, отримавши неправомірну вигоду у вищевказаному розмірі, Скутельник в судовому засіданні 18 травня задовольнив відповідне клопотання голови комітету кредиторів боржника.
На думку органу досудового розслідування, підставою для застосування запобіжного заходу стосовно Скутельника є наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, спрямовані на знищення або спотворення будь-яких речей, документів, електронних носіїв інформації, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів і фахівців з цього кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також під виглядом необхідності розгляду судових справ, перебування в нарадчій кімнаті уникати слідства і суду по кримінальному провадженню.
Читайте такожРада звільнила більше 200 суддів - Гройсман
Скутельник на засіданні Верховної Ради заявив, що "не вважає себе винним, оскільки цього злочину не скоював.
Він стверджує, що у подання Генпрокуратури "додані підроблені документи".
Скутельник заявив, що не є підозрюваним і не ховається від слідства, тому не вважає доцільними такі заходи, як затримання і арешт.
Він попросив, щоб у парламенті виступив його адвокат, але йому відповіли, що це не передбачено законодавством.