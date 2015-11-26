У мережі з'явилися фото з місця аварії російського вертольота Мі-8

10:58, 26 листопада 2015
Політика
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У мережі з'явилися перші фотографії з місця падіння вертольота Мі-8 у Красноярському краї РФ.

Зокрема, на кадрах видно гелікоптер, який лежить на снігу. Крім того, на знімках можна побачити уламки Мі-8.

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Нагадаємо, сьогодні в Туруханському районі Красноярського краю здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Турухан".

Раніше повідомлялося, що на борту перебували 22 пасажири і три члени екіпажу.

Наразі відомо, що 15 людей загинули, 10 перебувають у реанімації.

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