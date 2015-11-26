Аварія російського вертольота Мі-8: загинули 15 осіб, 10 перебувають у реанімації
10:26, 26 листопада 2015Світ
4153 0оновлено
За попередніми даними, 15 осіб загинули під час аварії вертольота Мі-8 на півночі Красноярського краю.
Мі-8 розбився на півночі Красноярського краю / airliners.net
Про це заявила офіційний представник Західно-Сибірської транспортної прокуратури Оксана Горбунова, передає РІА Новости.
"Наразі 15 людей загинули, 10 перебувають у реанімації, одного витягують зі зруйнованого фюзеляжу вертольота", - сказала вона.
Читайте такожУ Росії розбився Мі-8, на борту якого перебували 25 осіб
Нагадаємо, сьогодні в Туруханському районі Красноярського краю здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Турухан".
Раніше повідомлялося, що на борту перебували 22 пасажири і три члени екіпажу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter