Аварія російського вертольота Мі-8: загинули 15 осіб, 10 перебувають у реанімації

10:26, 26 листопада 2015
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За попередніми даними, 15 осіб загинули під час аварії вертольота Мі-8 на півночі Красноярського краю.

Ми-8 / airliners.net

Про це заявила офіційний представник Західно-Сибірської транспортної прокуратури Оксана Горбунова, передає РІА Новости.

"Наразі 15 людей загинули, 10 перебувають у реанімації, одного витягують зі зруйнованого фюзеляжу вертольота", - сказала вона.

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Нагадаємо, сьогодні в Туруханському районі Красноярського краю здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Турухан".

Раніше повідомлялося, що на борту перебували 22 пасажири і три члени екіпажу.

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