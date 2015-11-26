Аварія російського вертольота Мі-8: загинули 15 осіб, 10 перебувають у реанімації

Про це заявила офіційний представник Західно-Сибірської транспортної прокуратури Оксана Горбунова, передає РІА Новости.

"Наразі 15 людей загинули, 10 перебувають у реанімації, одного витягують зі зруйнованого фюзеляжу вертольота", - сказала вона.

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Нагадаємо, сьогодні в Туруханському районі Красноярського краю здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Турухан".

Раніше повідомлялося, що на борту перебували 22 пасажири і три члени екіпажу.