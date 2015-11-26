Порошенко пояснив, що перед вступом до ЄС Україна має побудувати європейське суспільство

Спочатку в Україні потрібно збудувати європейське суспільство і провести реформи, а потім можна говорити про членство у Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте у Гаазі.

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«Угода про асоціацію – це в першу чергу питання цінностей. Я хочу побудувати європейське суспільство у своїй країні, провести реформи, і тільки після цього ми можемо говорити про членство в ЄС», - заявив президент.

«Угода про асоціацію – це питання реформ, стабільності з сусідніми країнами, це не питання членства в ЄС», - додав Порошенко.