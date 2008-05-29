Видрін: Луценку готується не відставка, а жорстка посадка

Міністрові внутрішніх справ України Юрію Луценку готується не відставка, а "жорстка посадка". Так вважає політолог Дмитрій Видрін. "Так колись писали про Рудьковського, і я не виключаю, що можлива жорстка посадка двох міністрів на паралельні смуги", - вважає Видрін.- Мало говорити про усунення з посади. Річ у тому, що йому інкримінують те, що і Рудьковському. А якщо у нас існує правосуддя, то воно повинне однаково ставитися до будь-яких міністрів, незважаючи на те, з якого вони політичного табору".

Політолог прогнозує, що ті заходи, які вживались щодо Рудьковського, будуть вжиті і до Луценка: "Як мені здається, суми розкрадання, інкриміновані йому через чартер, співставні".

Інші прогнози щодо політичної долі Юрія Луценка, його політсили, демократичної коаліції і конституційного процесу читайте у матеріалі Маші Міщенко "Юрій Луценко вирішив плюнути на Папу?"