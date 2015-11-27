З грудня всі частини Нацгвардії будуть починати день з ритуального підняття прапора

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії.

"Враховуючи необхідність постійного підтримання традицій, постійного посилення символічного сприйняття життя та враховуючи досвід наших європейських колег і колег-військових з країн-членів НАТО, з 1 грудня вперше в усіх частинах і з'єднаннях Національної гвардії кожен день буде починатися з підняття державного прапора України", – поінформувала начальник прес-служби НГУ Світлана Павловська.

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