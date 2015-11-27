Президент розповів, що утримує Росію за столом переговорів
Санкції проти Росії працюють та утримують її за столом переговорів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу в університеті міста Лейден (Нідерланди).
«Санкції працюють, вони допомагають тримати Росію за столом переговорів», - сказав президент.
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За словами Порошенка, без санкцій це було б неможливим.
За словами Порошенка, без санкцій це було б неможливим.
Він вважає, що не повинні повторитися помилки 2008 року, зроблені у зв'язку з конфліктом у Грузії, коли здавалося, що "російський ведмідь" отримає те, що він хотів, і заспокоїться.
Президент України наголосив, що пом'якшення європейської політики не зупинить Росію.
Учора президент заявляв, що рішення ЄС ввести санкції проти РФ як країни-агресора, як країни, яка анексувала Крим, за неімплементацію Мінських угод, - це найважливіший інструмент для того, щоб принести мир і стабільність на українську землю.