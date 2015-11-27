Президент розповів, що утримує Росію за столом переговорів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу в університеті міста Лейден (Нідерланди).

«Санкції працюють, вони допомагають тримати Росію за столом переговорів», - сказав президент.

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За словами Порошенка, без санкцій це було б неможливим.

За словами Порошенка, без санкцій це було б неможливим.

Він вважає, що не повинні повторитися помилки 2008 року, зроблені у зв'язку з конфліктом у Грузії, коли здавалося, що "російський ведмідь" отримає те, що він хотів, і заспокоїться.

Президент України наголосив, що пом'якшення європейської політики не зупинить Росію.

Учора президент заявляв, що рішення ЄС ввести санкції проти РФ як країни-агресора, як країни, яка анексувала Крим, за неімплементацію Мінських угод, - це найважливіший інструмент для того, щоб принести мир і стабільність на українську землю.