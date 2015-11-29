Явка виборців у Маріуполі становить 34,6%, у Красноармійську - 34,58 % - дані ЦВК

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Центральної виборчої комісії.

Таким чином, у Маріуполі вже проголосували 114 тис. 519 виборців, у Красноармійську - 20 тис. 370 виборців.

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Нагадаємо, за даними активістів ОПОРИ, в Маріуполі явка становила 29,24%, у Красноармійську 30,23%, і є нижчою за всеукраїнську під час першого туру голосування 25 жовтня (36,2%), однак вищою за показник повторного голосування 15 листопада (26,28%).

Як відомо, сьогодні відбувається останнє голосування в рамках виборчого процесу чергових місцевих виборів депутатів Красноармійської міської ради, Красноармійського міського голови та депутатів Маріупольської міської ради, Маріупольського міського голови.

Всі 250 виборчих дільниць у двох містах Донеччини (213 – у Маріуполі та 37 – у Красноармійську) відкриті та працюють у штатному режимі.