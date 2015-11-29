У Красноармійську спостерігачі зафіксували 2 порушення під час голосування, у Маріуполі – 20

Про це на прес-конференції у Маріуполі заявили координатор виборчих і парламентських програм ОПОРИ Ольга Айвазовська та виконавчий директор Донецької обласної організації «Комітет виборців України» Сергій Ткаченко, повідомляє сайт ОПОРи.

«Наразі дільниці вже закрились. Станом на 20:00 у Красноармійську до поліції надійшло 5 звернень щодо порушення виборчого законодавства, а в Маріуполі - 67 звернень», - повідомив Ткаченко.

За словами Айвазовської, за день голосування громадські спостерігачі зафіксували у Маріуполі 20 інцидентів, а в Красноармійську – 2.

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Спостерігачі Донецької обласної організації «Комітет виборців України» та Громадянської мережі ОПОРА наразі зафіксували 20 інцидентів у Маріуполі. Серед них: 4 випадки контрольних листів у скриньках без печатки; 2 приклади порушення таємниці голосування; 2 випадки фотографування бюлетенів; 2 спроби винести бюлетені (одна спроба завершилась успішно); 2 випадки знищення бюлетенів; 1 випадок знеструмлення дільниці; 2 випадки незаконної агітації; 1 випадок внесення змін до списку виборців; 3 випадки перешкоджання спостереженню (два були оперативно припинені); 1 втручання в роботу комісії.

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Також спостерігачі зафіксували такі випадки, які напряму не є порушеннями виборчого законодавства, але можуть містити ознаки порушення принципу рівності виборчого права: поквартирний обхід та заклик йти на вибори, підвезення виборців, а також представники екзит-полу, які перебували в приміщенні для голосування. Прямої агітації під час цих дій не зафіксовано, тому це не є порушенням безпосередньо.

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У той же час громадські спостерігачі зафіксували лише 2 інциденти з ознаками порушення виборчого законодавства в Красноармійську. Серед них – фотографування бюлетеню та внесення змін до списку виборців у день голосування.

Як повідомляв УНІАН, за даними опитування, проведеного Соціологічною компанією Research and Branding Group (RBG), до Маріупольської міськради проходять лише дві партії - "Опозиційний блок" і партія "Сила людей". За даними екзит-полу, за "Опоблок" віддали свої голоси 66,5% виборців, за Силу людей - 10,5%. Що стосується голосування за кандидатури в мери, то тут, за даними RBG, Вадим Бойченко впевнено перемагає в один тур - 71,7%. На другому місці - Максим Бородін з результатом 9,5%.