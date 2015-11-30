ЦВК назвав явку виборців на момент закриття дільниць у Маріуполі та Красноармійську
02:22, 30 листопада 2015Політика
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Станом на момент закриття дільниць (20:00) явка виборців у Маріуполі та Красноармійську склала 36,49% і 37,58% відповідно.
ЦВК назвав явку виборців на виборах в Маріуполі та Красноармійську / фото: УНІАН
Про це повідомляє Центральна виборча комісія.
Всього у виборах взяли участь 142 643 виборців на 250 дільницях для проведення виборів.
Загальний відсоток виборців, які отримали бюлетені для голосування, становить 36,66%.
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Раніше УНІАН повідомляв, що згідно з даними Громадянської мережі ОПОРА та Донецької обласної організації «Комітету виборців України», явка виборців у Маріуполі становила 36,2%, в Красноармійську 36,4%. Такі дані отримані на підставі отриманих бюлетенів станом на 20:00.
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