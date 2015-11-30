ЦВК назвав явку виборців на момент закриття дільниць у Маріуполі та Красноармійську

Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

Всього у виборах взяли участь 142 643 виборців на 250 дільницях для проведення виборів.

Загальний відсоток виборців, які отримали бюлетені для голосування, становить 36,66%.

Читайте такожВ ОПОРі розповіли про порушення на виборчих дільницях Маріуполя та Красноармійська

Раніше УНІАН повідомляв, що згідно з даними Громадянської мережі ОПОРА та Донецької обласної організації «Комітету виборців України», явка виборців у Маріуполі становила 36,2%, в Красноармійську 36,4%. Такі дані отримані на підставі отриманих бюлетенів станом на 20:00.