Ердоган таки не зустрічатиметься з Путіним у Парижі, натомість поговорить з Порошенком

Президент України Петро Порошенко у столиці Франції зустрінеться із турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це повідомив прес-секретар глави України Святослав Цеголко, передає ТСН.

Президент України проведе окрему зустріч з Президентом Туреччини — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 30, 2015

Натомість російський президент Володимир Путін зустрічатися з Ердоганом не буде.

Раніше Reuters повідомляв, що лідери Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайїп Ердоган можуть зустрітися в Парижі на саміті з питань зміни клімату. При цьому час можливої зустрічі поки не встановлено.

Згідно з повідомленням, 26 листопада Ердоган в інтерв'ю французькому телеканалу France24 заявив, що він запропонував Путіну зустрітися в Парижі під час кліматичного форуму, однак відповіді поки не отримав. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що окрема зустріч Путіна з Ердоганом «не обговорюються». Пєсков також зазначив, що не має інформації про заплановані телефонні розмови між лідерами Росії та Туреччини.