“Пора” оприлюднить факти шантажу під час проведення круглого столу

Сьогодні о 13.00 в УНІАН відбудеться екстрений брифінг представників громадянської партії “Пора”, на якому будуть оприлюднені факти політичного шантажу під час проведення круглого столу в Секретаріаті Президента України. Брифінг відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 4, конференц-зал. Телефон: (067) 509-57-36. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями

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