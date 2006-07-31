“Пора” оприлюднить факти шантажу під час проведення круглого столу
09:55, 31 липня 2006Політика
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Сьогодні о 13.00 в УНІАН відбудеться екстрений брифінг представників громадянської партії “Пора”, на якому будуть оприлюднені факти політичного шантажу під час проведення круглого столу в Секретаріаті Президента України.
Брифінг відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 4, конференц-зал.
Телефон: (067) 509-57-36.
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