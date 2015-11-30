Екс-голова Дніпропетровської ОДА розповів про прогнози щодо майбутнього парламентської коаліції

Про це в інтерв'ю LВ.ua заявив екс-голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський.

При цьому він зазначив, що всередині БПП є патріотична опозиція: це ті, хто пройшли за списком, але не згодні з тим, що там відбувається.

Але водночас Коломойський вважає, що коаліція "розповзається по швах". "Вона (коаліція - Ред.) не просто тріснула, вона вже розбилася. Її просто скріпили ізолентою зсередини, а вона не клеїться - все одно розвалиться. Коаліції немає де-факто. Не можуть бути в коаліції люди, які фізично один одного ненавидять", - стверджує екс-голова Дніпропетровської ОДА.

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При цьому, відповідаючи на коментар журналіста LB.ua про прогнози Луценка щодо майбутньої коаліції (раніше він заявив, що парламенті буде або чинна коаліція, або коаліція Коломойського - Ред.), він порадив Юрію Віталійовичу "закушувати".

Крім того, Коломойський не впевнений, що нову фракцію, кістяком якої стануть депутати УКРОПу і "Свободи", може очолити Дмитро Ярош.

"Ні. Не думаю. По-перше, я не впевнений, що він туди увійде", - наголосив він, відповідаючи на питання журналіста.

Також, коментуючи можливість об'єднання представників "Свободи" в парламенті та УКРОПу в одну фракцію, колишній голова Дніпропетровської облдержадміністрації повідомив, що він не є локомотивом цього процесу.

"Я знаю, що цим займається Корбан, Денисенко, Іллєнко, інші депутати "Свободи", - підсумував він.

Раніше Коломойський повідомляв, що історія з лідером партії "УКРОП" Геннадієм Корбаном схилила чашу терезів на користь Бориса Філатова на виборах мера Дніпропетровська.