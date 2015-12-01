Корбан назвав слідчого, який вербує добровольців для отримання неправдивих свідчень проти нього

Про це сам політик написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ідея проста: вони знаходять колишніх добровольців, які проходили службу у сформованих нами батальйонах і на кому є справи про грабіж та розбій, і пропонують їм угоду зі слідством», – зазначив Геннадій Корбан.

За його словами, те ж саме пропонують «деяким сепаратистам з команди колишнього нардепа Царьова – в обмін на свободу».

«Велика підлість робиться з ненависті, дрібна – зі страху», – зазначив Геннадій Корбан, додавши, що його справа розвалюється на очах, тому прокурори пускають в хід всі можливі методи, діючи «у стилі 37 року».

Політик також нагадав, що «добровольців» активно використовували проти представників УКРОПу у виборчих процесах: на довиборах у Чернігові по 205-у округу проти Геннадія Корбана виставили технічного кандидата Тараса Констанчука з батальйону «Донбас», а на мерських виборах у Дніпропетровську проти Бориса Філатова діяв кандидат Юрій Помазан з батальйону «Торнадо».

Нагадаємо, сьогодні об 11.45, в Апеляційному суді міста Києва (вул. Солом'янська, 2-А) продовжиться розгляд скарг захисту лідера УКРОПу Геннадія Корбана та Генеральної прокуратури України на його домашній арешт.