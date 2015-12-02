Вибори в Маріуполі: 45 із 54 місць у міськраді отримав "Оппозиційний блок"

Територіальна виборча комісія Маріуполя оголосила результат голосування за кандидатів у депутати міської ради Маріуполя.

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Про це повідомляє місцевий портал 0629 з посиланням на дані ТВК.

До нового складу міськради увійшло 54 депутати. Із більшістю голосів проходять три політичні сили - "Опозиційний блок", "Сила людей" і "Наш край".

Згідно з голосуванням маріупольців, "Оппоблок" проводить 45 осіб, а це практично повний список.

"Сила людей" отримала 5 місць, "Наш край" – 4.

При цьому серед представників "Оппоблока" є ті, які вже не раз обиралися до міської ради. А саме: головний конвертерщик комбінату ім. Ілліча Олександр Ларіонов, а також Анатолій Шеретько. Серед відомих жителям міста осіб секретар міської ради Андрій Федай, іллічівці Сергій Магера, Михайло Під'яблонський. Депутатом став і нинішній селищний голова Сартани Степан Махсма.

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Серед представників "Сили людей" також Максим Бородін, який був ще кандидатом на посаду міського голови.

З "Нашого краю" у міській раді буде нинішній мер міста Юрій Хотлубей, а також директор ДК "Молодіжний" Дмитро Визенков. Ще два місця отримали представники селищ Сартана та Талаківка.