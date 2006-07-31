Ющенко проводить нараду щодо круглого столу

У Секретаріаті Президента України триває нарада глави держави Віктора ЮЩЕНКА з керівництвом Секретаріату. Про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, на цій нараді обговорюється "низка питань, зокрема і перспектива і час проведення “круглого столу", повідомляє “Українська правда”.

І.ГЕРАЩЕНКО також пообіцяла, що як тільки буде визначено час проведення засідання, буде надано відповідну інформацію.

Раніше глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК заявляв, що на понеділок заплановано завершальний раунд “круглого столу” за участі Президента, лідерів парламентських фракцій та представників громадськості.

Під час цієї події має бути підписано Універсал національної єдності.