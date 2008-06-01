Кличко: я прийшов надовго - як хочете, так і розумійте

Екс-кандидат в мери Києва, лідер блоку свого імені Віталій КЛИЧКО не виключає, що очолювана ним політична сила братиме участь у наступних виборах до Верховної Ради України.

Про це В.КЛИЧКО заявив в інтерв’ю тижневику "Дзеркало тижня" (№ 20 від 31 травня – 6 червня 2008 року), повідомили УНІАН у прес-службі лідера блоку.

«Я в українській політиці не тимчасовий зайда. Я прийшов сюди надовго. Як хочете, так і трактуйте мої слова», - сказав В.КЛИЧКО, відповідаючи на запитання журналіста про можливість балотування його команди до парламенту.

«Я не збираюся нікого вибирати і ні до кого приєднуватися. Ми будемо формувати свою команду, - заявив політик. - Головне те, що я знаю досить багато людей, котрі розуміють всю абсурдність ситуації, і для котрих є неприйнятною мода, запроваджена політичними лідерами в Україні».