В НАТО не збираються "як завжди" співпрацювати з Росією, поки вона не виконає Мінські домовленності - Клімкін

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на прес-конференції в Брюсселі, коментуючи інформацію щодо можливого проведення засідання Ради РФ-НАТО.

«В НАТО не повертаються до співробітництва з Росією, яким воно було у минулому. Цей мессидж сьогодні я отримав від кожного міністра», - сказав глава відомства.

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Він пояснив, що мова йде про необхідність взаємодії між альянсом та Росією у військовій сфері, щоб, зокрема, уникнути ситуацій порушення повітряного простору НАТО російськими літаками.

"Взаємодія з військових питань повністю знаходиться у компетенції альянсу, але, перш за все - ніякого повернення до справ, як завжди", - наголосив Клімкін.

За його словами, "чітким орієнтиром для того, чтоб відновити відносини Росії з НАТО", буде виконання Мінських домовленостей.

Глава зовнішньополітичного відомства України зазначив, що засідання Комісії Україна-НАТО, яке відбулося у середу, є символічним в якості "сигналу підтримки та солідарності з Україною".

"Я був радий чути від всіх дуже чіткий сигнал підтримки незалежності, суверенітету та недоторканості кордонів України", - повідомив Клімкін і додав, що також почув "чіткі мессиджі щодо необхідності повного виконання Мінських домовленостей".

Він поінформував колег щодо стану виконання Мінських домовленостей, про нову хвилю ескалації на місцях та навмисну дестабілізацію ситуації на лінії розмежування. Також він повідомив про стан виконання реформ в Україні.

"Наша мета - реформувати сектор безпеки та оборони у відповідності до стандартів НАТО", - наголосив Клімкін.