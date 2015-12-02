Голубов: Саакашвілі просить з підприємців від 1 до 5 мільйонів і бреше про свою зарплату

Таку заяву він зробив на зустрічі з журналістами. Голубов зазначив, що і сам голова Одеської ОДА раніше говорив про свою велику зарплату в інституті, але «трохи забрехався», передає Таймер.

Нардеп повідомив, що має документи, з яких випливає, що до роботи в міжнародній структурі Саакашвілі приступив лише 1 травня 2015 року, а 30 травня вже став губернатором, і, на думку Голубова, за місяць роботи в інституті навряд чи зміг би заробити зазначену суму.

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«За моєю інформацією, весь цей місяць Саакашвілі перебував в Україні. А це значить, що це — черговий обман. Це ще раз підтверджує те, що Саакашвілі завжди бреше і навіть тоді, коли це необов'язково робити», — заявив Голубов, додавши, що провів своє, незалежне і відкрите розслідування».

Воно показало, що так званий інститут знаходиться в дуже бідному районі Вашингтона, між двома забігайлівками (одна з яких за метражем більша, ніж весь інститут) і автозаправкою.

«Він знаходиться в квартирі і є ні чим іншим як громадською організацією, у якої до того ж ще й ліцензія відкликана. А значить, «інститут» не має права займатися якою-якою діяльністю. Будинок, в якому розташовується «інститут», належить американській родині, яка має право здавати житло в оренду, але винятково одній сім'ї. Цей «інститут» – це звичайна фікція», — розповів Голубов.

Як підкреслив нардеп, Саакашвілі займається «фіктивним підприємництвом, вішає на себе чужі заслуги і неіснуючі зарплати».

«Ми хотіли потрапити на лекції в «інститут», дізнатися, хто там читає лекції, скільки це коштує, але так і не змогли цього зробити. Показали фото Саакашвілі мексиканцю, який працює на сусідній заправці близько 10 років, але той його не впізнав і сказав, що ніколи його там не бачив. Михайло Ніколозович, може, ви в Америці великий професор, але в Одесі ледве–ледве доцент», — також заявив Дмитро Голубов.

Прокоментував він і роботу фонду «На благо Одеси», заявивши, що гроші цієї організації «розбазарюються на потреби команди грузинських реформаторів — на фуршети, бензин, нові автомобілі». Голубов повідомив, що разом з деякими іншими депутатами подав запити в ряд відповідних органів, в тому числі, в антикорупційний комітет.

«Команда Саакашвілі починає розсилати підприємцям листа наступного змісту: просимо Вас прийняти участь у реалізації завдань благодійного фонду та надати благодійну допомогу в розмірі 1 мільйона гривень. Такі листи підписані грузинськими реформаторами, які як держчиновники не мають права цього робити. Потім просять 2,5 мільйона. Тепер просять 5 мільйонів», — розповів нардеп, попросивши бізнесменів «не підгодовувати паразитів».