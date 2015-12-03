Клімкін порівняв російських маріонеток на Донбасі з бойовиками ІД та заявив про їхній "хрестовий похід"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на міністерському засіданні країн-членів ОБСЄ у Бєлграді.

Глава МЗС України зазначив, що 2015 рік характеризується визначними річницями та жахливими терористичними атаками. "Українці, які постраждали від цих атак у Волновасі, Маріуполі, Донецьку, Краматорську і Харкові, також відносяться до цього сумного списку", - наголосив Клімкін.

Він звернув увагу, що 40-ва річниця прийняття Гельсінського заключного акту повинна була бути великим святом. "Але наскільки дійсно ми повинні святкувати? І як ми будемо справлятися із загрозами сьогоднішнього та завтрашнього дня, та із загрозами вчорашнього дня, якщо вони все ще нависають над усією Європою? Як ми можемо активізувати нашу взаємодію стосовно проблем, які стоять на порядку денному ОБСЄ, якщо організація не в змозі забезпечити дотримання її фундаментальних принципів та зобов'язань?", - запитав український міністр.

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"Той спосіб та масштаб, якими Гельсінські принципи були порушені, мають згубні наслідки на усю систему європейської безпеки... Проблема тероризму та проблема російської агресії мають одну спільну рису: вони демонструють спробу повернути час назад. Триваюча російська агресія проти моєї країни спрямована повернути глобальний розвиток назад - в часи національної та релігійної нетерпимості, антагонізму, роздільних ліній, влади на застосовування сили та сфер впливу в основі міжнародних відносин", - наголосив Клімкін.

Також він порівняв бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" та російських маріонеток на Донбасі. "Одночасно терористи ІД та російські ставленики здійснюють "хрестовий похід" проти наших фундаментальних цінностей: миру, свободи, демократії, прав людини та верховенства права", - підкреслив Клімкін.

Він заявив, що Україна готова зробити внесок у міжнародну боротьбу із тероризмом щодо недопущення переміщення терористів через державні кордони.