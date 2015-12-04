Турчинов: для протидії російській агресії оборонний бюджет країни у 2016 році доведеться збільшувати

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

"Рада національної безпеки і оборони затвердила військовий або оборонний бюджет нашої країни, і він відповідно до позицій, які відображені у стратегії національної безпеки, а також військовій доктрині нашої країни складає 5% від ВВП на безпеку і оборону, а на саму оборону - це біля 3%", - заявив Турчинов.

Як зазначив очільник РНБО, мова йде про 5% від ВВП, який Кабінет Міністрів прогнозує на 2016 рік. "Це порядка 113 мільярдів гривень", - уточнив Турчинов.

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При цьому він додав, що із зазначеної суми, 100 млрд повинно бути профінансовано із загального фонду бюджету, а інша сума буде додаватися за рахунок спецфондів і державних гарантій.

"Це той мінімум, який дозволяє нам протистояти російській агресії", - сказав Турчинов.

Разом з тим він заявив, що з цих коштів необхідно забезпечити також підняття заробітньої плати українських військових, в першу чергу тим, хто буде підписувати контракт із ЗСУ, Національною гвардією. "Ми ставимо задачу, щоб мінімальна зарплата військового була не менше 7 тис гривень", - заявив секретар РНБО.

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Окрім цього, він звернув увагу, що армії також потрібна нова зброя.

Підсумовуючи розмову про бюджет, Турчинов сказав, що "в умовах економічної кризи, безумовно, це значні кошти, але для того, щоби дати відсіч будь-яким загрозам, цей ресурс ще треба буде збільшувати".