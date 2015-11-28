Гендиректор "Укроборонпрому": заступник міністра оборони саботує процес озброєння армії

Про це Роман Романов заявив в інтерв'ю 5 каналу.

Зокрема, він зауважив, що міністерство досі не взяло на озброєння військові машини БТР-3.

"Я знаю, що сьогодні у Верховній Раді вже ініціювали створення тимчасової слідчої комісії щодо роботи заступника міністра оборони (генерал Павловський – 5.ua), який відповідає за озброєння", - повідомив гендиректор.

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Також Романов розповів, що "Укроборонпром" зробив власним коштом машини "Дозор", але міністерство досі не взяло на озброєння машини. "З квітня минулого року ми готові були випустити близько 150 машин. Міністерство оборони в особі заступника міністра оборони, відповідального за озброєння, досі не взяло цю машину на озброєння" – зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" Романа Романова, виробничі можливості військово-промислового комплексу України стали перевищувати можливості державного бюджету купити цю техніку для Міністерства оборони.