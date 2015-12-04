МЗС України звинуватило керівництво РФ у демонстративній неповазі до України

Про повідомляє прес-службу МЗС України.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим здійсненням Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним 2 грудня 2015 року непогодженого з Україною візиту на територію Автономної Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що відповідна нота протесту з вимогою припинити практику таких візитів та пояснити причини демонстративної неповаги російського керівництва до чинного законодавства України та норм міжнародного права направлена до МЗС РФ.

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"Вчергове наголошуємо, що Автономна Республіка Крим та м.Севастополь є і залишатимуться невід'ємною частиною України в її міжнародно-визнаних кордонах. Це визнається всім цивілізованим світом, який надав належну оцінку діям російської сторони і продовжує запроваджувати відповідні обмежувальні заходи", - заявили в МЗС.

Також, дипломати назвали "нікчемними" спроби Кремля інтерпретувати ці непогоджені візити в Україну як внутрішньодержавні поїздки.

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Як повідомляв УНІАН, 2 грудня президент Росії Володимир Путін прибув до окупованого ним Криму, який опинився в енергоблокаді. Відразу з аеропорту Сімферополя Путін відправився в "Крименерго", де взяв участь у запуску першої нитки енергомосту на окупований півострів.