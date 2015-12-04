Франція провела перші польоти над контрольованими ІД територіями Лівії - Reuters

Про це повідомляє Reuters, у розпорядженні якого опинився документ канцелярії президента.

Згідно з документом канцелярії президента Франції Франсуа Олланда, на який посилається Reuters, ВПС Франції провели розвідувальні та спостережні польоти над Лівією 20 і 21 листопада над містами Сирт і Тобрук, передає РБК.

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Згідно з документом, Франція планує продовжувати польоти ВПС в подальшому. Агентство уточнює, що документ, в якому йдеться про польоти французької авіації над Лівією, був підготовлений перед візитом Олланда на французький авіаносець «Шарль де Голль», який зараз виконує бойову операцію в східному Середземномор'ї в рамках боротьби з терористами.

Міноборони Франції і канцелярія Олланда поки не прокоментували повідомлення Reuters.